Военные США останутся в Южной Корее в случае мирного договора с КНДР

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Вооружённые силы Соединённых Штатов в Южной Корее не покинут территорию Корейского полуострова даже в случае подписания мирного соглашения с КНДР.

Как передает Report, об этом заявил советник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

"Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими как Китай и Япония. Власти считают, что военные США нужны в регионе", — приводит его слова "Рёнхап".