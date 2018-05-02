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    Военные США останутся в Южной Корее в случае мирного договора с КНДР

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Вооружённые силы Соединённых Штатов в Южной Корее не покинут территорию Корейского полуострова даже в случае подписания мирного соглашения с КНДР.

    Как передает Report, об этом заявил советник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

    "Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими как Китай и Япония. Власти считают, что военные США нужны в регионе", — приводит его слова "Рёнхап".

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