Военные США нанесли авиаудары на востоке Сирии

Самолеты военных США нанесли удары по территории Сирии.
Как передает Report со ссылкой на сообщение агентство SANA, атаки совершены в поддержку курдских формирований.
Отмечается, что самолеты дислоцированных в Сирии военных США нанесли удары по территории провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики в поддержку так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора, связанного с курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС).
Согласно информации, столкновения между военнослужащими сирийской армии и курдскими формированиями происходят в районе населенного пункта Табият Джазира.