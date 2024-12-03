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Военные США нанесли авиаудары на востоке Сирии

Военные США нанесли авиаудары на востоке Сирии Самолеты военных США нанесли удары по Сирии.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 19:47
Военные США нанесли авиаудары на востоке Сирии

Самолеты военных США нанесли удары по территории Сирии.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентство SANA, атаки совершены в поддержку курдских формирований.

Отмечается, что самолеты дислоцированных в Сирии военных США нанесли удары по территории провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики в поддержку так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора, связанного с курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС).

Согласно информации, столкновения между военнослужащими сирийской армии и курдскими формированиями происходят в районе населенного пункта Табият Джазира.

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