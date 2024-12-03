Военные США нанесли авиаудары на востоке Сирии

Самолеты военных США нанесли удары по Сирии.

Самолеты военных США нанесли удары по территории Сирии.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентство SANA, атаки совершены в поддержку курдских формирований.

Отмечается, что самолеты дислоцированных в Сирии военных США нанесли удары по территории провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики в поддержку так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора, связанного с курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС).

Согласно информации, столкновения между военнослужащими сирийской армии и курдскими формированиями происходят в районе населенного пункта Табият Джазира.