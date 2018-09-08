Военные США и 11 стран Европы обсудили в Осло планы по "сдерживанию России"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Военные США и 11 стран Европы обсудили в пятницу на конференции в Осло планы по "сдерживанию России".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Пентагон.

"Цель конференции заключалась в содействии открытому и откровенному диалогу в целях укрепления сотрудничества между странами Северной Европы для стабильности и мира в период возникновения новых проблем… Темы были сосредоточены на том, как страны могут более тесно работать сообща для решения проблем дезинформации и российского пагубного влияния, киберугроз и защиты критически важной инфраструктуры, на будущем военном развертывании и учениях в регионе", — говорится в сообщении.

Участники конференции представляли Германию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, США, Финляндию, Швецию и Эстонию. От США в конференции принимал участие глава Европейского командования (EUCOM) генерал Кертис Скапаротти.