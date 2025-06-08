Военные Сомали уничтожили главарей террористической группировки "Аш-Шабаб"

Военнослужащие Национального агентства разведки и безопасности и Сомалийской национальной армии (СНА) нейтрализовали трех полевых командиров террористической группировки "Аш-Шабаб".

Военнослужащие Национального агентства разведки и безопасности и Сомалийской национальной армии (СНА) нейтрализовали трех полевых командиров террористической группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства информации Сомали в соцсети Х.

"Военнослужащие Национального агентства разведки и безопасности и Сомалийской национальной армии (СНА) уничтожили трех полевых командиров террористической группировки "Аш-Шабаб", - отмечается в пресс-релизе. - В результате точечной операции в области Хиран нейтрализованы некие Нунуле, который руководил вылазками террористов в этой области, Каддау - глава разведки террористов в области Галгадуд, и Макаллин Кумар, возглавлявший тренировочные базы боевиков".

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд обещал вести "тотальную войну" против "Аш-Шабаб". Национальную армию поддерживают местные ополченцы, войска Африканского союза.