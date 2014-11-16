Военные самолеты РФ угрожают гражданской авиации Европы - генсек НАТО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что полеты российских военных самолетов представляют угрозу для гражданской авиации Европы.

По его словам, российские военные истребители и бомбардировщики летают в европейском воздушном пространстве без оповещения гражданских диспетчеров, и это создает риск столкновений в небе.

"Они (российские ВВС) усилили активность вдоль границ НАТО. Проблема в том, что многие российские пилоты не включают свои передатчики, они не заявляют о своих планах полета и не контактируют с гражданской авиадиспетчерской службой. Это представляет риск для гражданского воздушного движения, и это проблема, особенно когда активность русских усилилась, — потому что у них стало больше военных самолетов в в воздухе", — сказал Столтенберг в интервью газете Telegraph.

Глава НАТО призвал российскую сторону подчиняться "нормам" полетов в тесном воздушном пространстве.

Как передает Report ссылкой на РИА "Новости", ранее Минобороны РФ заявляло, что все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.