Военные прокуроры отметили всплеск коррупции в войсках на юге России

Руководители правоохранительных органов Южного военного округа (ЮВО) России выразили озабоченность резким ростом числа возбужденных уголовных дел по фактам коррупции в войсках, распложенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) в 2019 году.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ЮВО.

"Если в 2018 году по фактам коррупции в войсках по материалам прокурорских проверок возбуждено 270 уголовных дел, то за январь-февраль нынешнего года уже более 70", - цитирует пресс-служба слова прокурора Южного военного округа Сергея Коломийца, сказанные на совещании руководителей военных правоохранительных органов в ЮФО и СКФО.

Коломиец отметил, что для борьбы с коррупцией необходимо принять комплекс дополнительных мер, в частности, в вопросах взаимодействия правоохранителей.

Он уточнил, что в прошлом году военные прокуроры на юге РФ выявили и устранили свыше 2 тыс. коррупционных правонарушений, среди которых лидируют вопросы призыва по контракту, прохождения военной службы и необоснованные поборы.