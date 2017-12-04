Военные освободили восемь населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор - ВИДЕО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сирийская армия освободила от боевиков ИГИЛ не менее восьми деревень и населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эти населенные пункты расположены на оси вдоль Евфрата, на которой находятся освобожденные в ноябре города Дейр-эз-Зор, Меядин и Аль-Букемаль.

По данным Минобороны РФ, после освобождения Аль-Букемаля сирийские отряды под командованием генерала Хасана Сухела и при поддержке российской авиации ведут успешные наступательные действия вдоль Евфрата.

Портал iz.ru писал о том, что российские бомбардировщики Ту 22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов в провинции Дейр эз-Зор. Как отмечается, все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля.