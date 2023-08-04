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Военные Нигера прекратили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того

Военные Нигера прекратили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того Военные, пришедшие к власти в Нигере, приостановили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того.
Другие страны
4 августа 2023 г. 11:34
Военные Нигера прекратили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того

Военные, пришедшие к власти в Нигере, приостановили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу BFM TV.

"Прекращены функции чрезвычайных и полномочных послов Нигера во Французской республике, Нигерии, Тоголезской республике и в США", - приводит канал выдержки из заявления путчистов.

СМИ отмечают, что такое решение пришедшие к власти мятежники приняли накануне вечером.

Ранее военные, свергнувшие президента Мохаммеда Базума, заявили, что денонсируют несколько военных соглашений с Францией.

"Столкнувшись с бесцеремонным отношением и реакцией Франции на ситуацию в Нигере, Национальный совет по защите отечества решил денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством", - сказал один из военных.

Новые власти также предупредили, что незамедлительно примут ответные меры в случае "агрессии или попытки агрессии" со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Накануне, в День независимости Республики Нигер, сотни человек приняли участие в демонстрации против Франции и других стран, настроенных против организаторов переворота.

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