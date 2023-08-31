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Военные Нигера потребовали, чтобы французские войска покинули страну до 3 сентября

Военные Нигера потребовали, чтобы французские войска покинули страну до 3 сентября Национальный совет спасения родины (НССР), сформированный мятежниками в Нигере, потребовал, чтобы Франция вывела свои войска с территории республики до 3 сентября.
Другие страны
31 августа 2023 г. 00:03
Военные Нигера потребовали, чтобы французские войска покинули страну до 3 сентября

Национальный совет спасения родины (НССР), сформированный мятежниками в Нигере, потребовал, чтобы Франция вывела свои войска с территории республики до 3 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, представитель НССР напомнил, что Франции было отведено 30 дней на то, чтобы вывести свои вооруженные силы с территории страны. Этот срок истекает 3 сентября.

Среди населения Нигера растет недовольство присутствием в республике французских военных, указывает канал. По информации Sky News Arabia, в стране звучат призывы к властям перекрыть французским военным, дислоцированным на базе в Ниамее, доступ к продовольствию, электричеству и воде, чтобы вынудить их покинуть Нигер.

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