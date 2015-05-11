Военные на севере Ирака отбили атаку ИГ на нефтяное месторождение

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирака отбили нападение боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) на нефтяное месторождение Аджил (Ajil) на севере страны, ликвидировав 73 боевика. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, атака была совершена в воскресенье недалеко от Тикрита.

В результате столкновения были убиты 73 боевика, включая иностранных наемников, погибли трое и были ранены 13 иракских военнослужащих.