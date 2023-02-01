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Военные Мьянмы продлили чрезвычайное положение в стране на полгода

Военные Мьянмы продлили чрезвычайное положение в стране на полгода Военные власти Мьянмы продлили чрезвычайное положение в стране на шесть месяцев. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, продление вступило в силу сегодня.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 18:20
Военные Мьянмы продлили чрезвычайное положение в стране на полгода

Военные власти Мьянмы продлили чрезвычайное положение в стране на шесть месяцев. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, продление вступило в силу сегодня.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

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