О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военные Мьянмы отзывают около 100 сотрудников посольств из 19 государств

Военные Мьянмы отзывают около 100 сотрудников посольств из 19 государств Ранее представитель страны в ООН Чжо Мо Тун призвал международные организации осудить захват военными власти в Мьянме
Другие страны
1 марта 2021 г. 14:45
Военные Мьянмы отзывают около 100 сотрудников посольств из 19 государств

Власти Мьянмы отзывают порядка 100 сотрудников дипломатических представительств из 19 государств после выступления мьянманского представителя в ООН Чжо Мо Туна, который призвал международные организации осудить захват военными власти в стране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило издание The Irrawaddy.

По его данным, в соответствии с просочившемся в сеть приказом военные отозвали ряд должностных лиц, включая советников-посланников, секретарей, а также других сотрудников посольств. Речь идет о дипломатических представительствах в США, Великобритании, Италии, Австрии, Бразилии, Франции, Норвегии, Бельгии, Сербии, Китае, Японии, Индии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Камбодже, Южной Корее и на Филиппинах. Между тем более 50 сотрудников Министерства иностранных дел Мьянмы отправятся на освободившиеся в этих странах должности.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

В парламент представлено заключение о проверках в Совете господдержки НПО
В парламент представлено заключение о проверках в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 15:10
МВД: на освобожденных от оккупации территориях усилены меры безопасности
ФотоМВД: на освобожденных от оккупации территориях усилены меры безопасности
1 марта 2021 г. 12:21
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
27 февраля 2021 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi