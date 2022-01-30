Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе. Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя", - заявили в Пентагоне.