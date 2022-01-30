О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе

Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе.
Другие страны
30 января 2022 г. 01:16
Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе. Председатель подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и ее целей, а также наших усилий по расширению их способности защищать себя", - заявили в Пентагоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi