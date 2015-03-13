Военные корабли НАТО зашли в румынский порт Констанца в рамках учений в Черном море

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Военные корабли НАТО совершили заход в румынский порт Констанца в рамках учений в Черном море. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

Шесть военных кораблей второй морской тактической группы альянса находятся в Черном море с 4 марта по приглашению правительств Румынии, Болгарии и Турции для проведения плановых маневров, совместного маневрирования и захода в порты этих трех государств. В состав группы входят американский крейсер Vicksburg, четыре фрегата - турецкий Turgut Reis, итальянский Aliseo, канадский Fredericton и румынский Regina Maria и немецкий корабль логистической поддержки танкер Spessart.

Командование учениями осуществляет контр-адмирал ВМС США Брэд Уильямсон.

В соответствии с конвенцией Монтре военные корабли нечерноморских государств не могут находиться в Черном море дольше 21 дня.