Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) якобы для повышения осведомленности альянса на Балтике.

Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) якобы для повышения осведомленности альянса на Балтике.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

"Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках операции "Балтийский страж". Часть кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллина. В Таллине бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря... Фрегат королевского флота Нидерландов "Тромп" возглавляет эту эскадру", - говорится в сообщении.