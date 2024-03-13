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Военные Китая и НАТО обсудили конфликт в Украине

Военные Китая и НАТО обсудили конфликт в Украине Китай и НАТО провели в Пекине восьмую ежегодную встречу военных представителей, на которой были рассмотрены конфликт в Украине, вопросы безопасности и проблемы, представляющие взаимную озабоченность.
Другие страны
13 марта 2024 г. 23:16
Военные Китая и НАТО обсудили конфликт в Украине

Китай и НАТО провели в Пекине восьмую ежегодную встречу военных представителей, на которой были рассмотрены конфликт в Украине, вопросы безопасности и проблемы, представляющие взаимную озабоченность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Делегация НАТО во главе с директором службы военного сотрудничества НАТО Дачаном-Тибериу Сербаном встретилась c генерал-майором Яо Цинем, заместителем руководителя отдела международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР", - сообщила пресс-служба НАТО.

Там отметили, что в ходе встречи "обсуждались вопросы, связанные с глобальной и региональной безопасностью", российско-украинская война, а также "вопросы, представляющие взаимную озабоченность". Обе стороны "выразили намерение продолжать консультации", представитель НАТО подчеркнул "взаимовыгодный характер этих переговоров", говорится в сообщении альянса.

Консультации в этом формате проводятся в плановом режиме ежегодно - поочередно в Брюсселе и Пекине.

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Версия на азербайджанском языке Çin və NATO hərbçiləri Ukraynadakı münaqişəni müzakirə ediblər

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