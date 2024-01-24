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ЦАХАЛ заявил о разрушении сети тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о разрушении сети тоннелей ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и разрушила крупную сеть тоннелей группировки ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа и провела несколько боев против членов движени.
Другие страны
24 января 2024 г. 02:45
ЦАХАЛ заявил о разрушении сети тоннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и разрушила крупную сеть тоннелей группировки ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа и провела несколько боев против членов движени.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Times of Israel.

По версии ЦАХАЛ, хамасовцы открыли огонь по израильским военнослужащим, а затем взорвали вход в несколько тоннелей, пытаясь не допустить проникновения войск к подземному объекту по производству оружия и ракет, обнаруженному на юге анклава. В дальнейшем израильские военные все же смогли получить доступ к тоннелям. Эти сооружения уничтожили саперы.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın tunel şəbəkəsini məhv edib

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