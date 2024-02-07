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Военные Израиля сообщили о задержании 21 палестинца на Западном берегу Иордана

Военные Израиля сообщили о задержании 21 палестинца на Западном берегу Иордана Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 21 подозреваемого в причастности к террористической деятельности.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 15:30
Военные Израиля сообщили о задержании 21 палестинца на Западном берегу Иордана

Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 21 подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали 21 лицо, разыскиваемое по подозрению в причастности к террористической деятельности, в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан)", - говорится в сообщении. Рейды проводились, в частности, в городах Дженин и Калькилия и в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс.

В общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, на Западном берегу реки Иордан были задержаны 3 050 разыскиваемых лиц, из которых 1 350 подозреваются в связях с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, уточнила армия.

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