О нас

Военные Израиля расширили зону наземной деятельности на севере Газы

Военные Израиля расширили зону наземной деятельности на севере Газы Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности.
Другие страны
28 октября 2023 г. 13:06
Военные Израиля расширили зону наземной деятельности на севере Газы

Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По словам представителя ЦАХАЛ, расширение операции в секторе Газа соответствует целям военных действий.

"Вечером силы ЦАХАЛ вошли в северную часть территории сектора Газа и расширили наземную деятельность. В этой деятельности участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем. О потерях сообщений нет", - сказал он.

Хагари отметил, что войска все еще продолжают военные действия, не уточнив других деталей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IDF announces expansion of ground operations in northern Gaza

Самое читаемое

Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi