Военные Израиля расширили зону наземной деятельности на севере Газы

Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности.

Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону наземной деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По словам представителя ЦАХАЛ, расширение операции в секторе Газа соответствует целям военных действий.

"Вечером силы ЦАХАЛ вошли в северную часть территории сектора Газа и расширили наземную деятельность. В этой деятельности участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем. О потерях сообщений нет", - сказал он.

Хагари отметил, что войска все еще продолжают военные действия, не уточнив других деталей.