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Военные Израиля получили доступ к тоннелям ХАМАС

Военные Израиля получили доступ к тоннелям ХАМАС Израильские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям радикальной палестинской группировки ХАМАС.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 06:48
Военные Израиля получили доступ к тоннелям ХАМАС

Израильские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице армии Израиля в социальной сети X (ранее Twitter).

"В то время как ХАМАС препятствует перемещению гражданских лиц в безопасное место на юге Газы, ХАМАС скрывается в сложной сети террористических тоннелей. Войска Армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа в тоннели в ходе оперативной деятельности на севере Газы", - указывается в тексте.

По данным израильских СМИ, инженерные войска начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в секторе Газа и уже взорвали более сотни из них.

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