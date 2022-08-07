Военные и техники Мексики прибыли на Кубу для помощи в тушении пожара

Военнослужащие и технические работники из Мексики прибыли в субботу вечером в кубинский Матансас для помощи местным специалистам в тушении пожара на нефтехранилище.

Военнослужащие и технические работники из Мексики прибыли в субботу вечером в кубинский Матансас для помощи местным специалистам в тушении пожара на нефтехранилище.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Cubadebate.

По его информации, на борту самолета, прибывшего на остров по распоряжению президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, находились 60 военных и 16 технических работников. Также власти Кубы ожидают самолет с помощью из Венесуэлы.

Пожар в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тыс. куб. м начался из-за удара молнии в пятницу. Тушение огня продолжается, сведений о разливе нефти обнародовано не было. Около 800 жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы.

К настоящему времени известно об одном погибшем и 121 получившем травмы и ожоги при пожаре. 17 человек, согласно официальным данным, пропали без вести.