Военные и техники Мексики прибыли на Кубу для помощи в тушении пожара

Военнослужащие и технические работники из Мексики прибыли в субботу вечером в кубинский Матансас для помощи местным специалистам в тушении пожара на нефтехранилище.
По его информации, на борту самолета, прибывшего на остров по распоряжению президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, находились 60 военных и 16 технических работников. Также власти Кубы ожидают самолет с помощью из Венесуэлы.
Пожар в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тыс. куб. м начался из-за удара молнии в пятницу. Тушение огня продолжается, сведений о разливе нефти обнародовано не было. Около 800 жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы.
К настоящему времени известно об одном погибшем и 121 получившем травмы и ожоги при пожаре. 17 человек, согласно официальным данным, пропали без вести.