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Военные Габона приняли хартию переходного периода

Военные Габона приняли хартию переходного периода Военные, пришедшие к власти в Габоне, обнародовали в официальном вестнике хартию переходного периода страны.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 19:10
Военные Габона приняли хартию переходного периода

Военные, пришедшие к власти в Габоне, обнародовали в официальном вестнике хартию переходного периода страны.

Как передает Report, об этом сообщает Gabon Media Time.

"Мы, члены сил обороны и безопасности Габонской Республики, объединенные в "Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов", сокращенно CTRI, вместе с живыми силами габонской нации... утверждаем и принимаем настоящую хартию переходного периода", - говорится в документе, который публикует издание.

В хартии перечислены, в частности, задачи переходного периода. Так, власти Габона намерены "перестроить государство" путем создания прочных институтов, а также защищать территориальную целостность страны и безопасность людей и их имущества. Кроме того, в качестве задач указаны: проведение реформ в политической, экономической и других сферах, усиление независимости судебной системы, продвижение и защита прав человека. Хартия провозглашает такие цели, как установление культуры надлежащего правления и ответственного гражданства, разработка новой конституции и ее принятие путем референдума, а также организация свободных, демократических и прозрачных выборов.

В качестве органов переходного периода указаны: президент переходного периода, национальный совет переходного периода, переходное правительство, парламент переходного периода и конституционный суд переходного периода.

Генерал Брис Олиги Нгема в понедельник принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными.

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