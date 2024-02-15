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Военные Эквадора и Колумбии задержали подлодку с тоннами наркотиков

Военные Эквадора и Колумбии задержали подлодку с тоннами наркотиков Военные Эквадора и Колумбии задержали на общей морской границе подводную лодку, перевозившую несколько тонн наркотиков.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 00:10
Военные Эквадора и Колумбии задержали подлодку с тоннами наркотиков

Военные Эквадора и Колумбии задержали на общей морской границе подводную лодку, перевозившую несколько тонн наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Эквадора в соцсети X.

"Во время военной операции в координации с Военно-морскими силами Колумбии на границе была обнаружена полупогружная лодка с четырьмя членами экипажа, которые, предположительно, перевозили несколько тонн запрещенных веществ", - говорится в заявлении.

Подлодку нашли, когда эквадорские и колумбийские военные проводили операцию по спасению рыболовного судна и его команды, попавшей в аварийную ситуацию, пишет Primicias. Подводную лодку и четверых колумбийских граждан, находившихся в ней, передадут властям Колумбии, отмечает газета.

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