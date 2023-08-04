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Военные ECOWAS согласовали план по возможной интервенции в Нигер

Военные ECOWAS согласовали план по возможной интервенции в Нигер Начальники штабов и высокопоставленные военные стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) разработали на своей встрече план на случай военной интервенции в Нигер.
Другие страны
4 августа 2023 г. 23:01
Военные ECOWAS согласовали план по возможной интервенции в Нигер

Начальники штабов и высокопоставленные военные стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) разработали на своей экстренной встрече план на случай военной интервенции в Нигер.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой комиссара по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусаха.

По его словам, окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран ECOWAS.

Мусах подчеркнул, что план по возможной военной интервенции в Нигер составлен на случай, если мятежники не отдадут власть и не восстановят конституционный порядок. Он заявил, что детали плана не будут разглашаться с тем, чтобы мятежники не знали, где и когда может быть нанесен удар.

План был согласован в ходе состоявшейся в нигерийской столице Абудже трехдневной экстренной встречи начальников штабов и высокопоставленных военных стран ECOWAS. Она была созвана по указанию лидеров государств ECOWAS.

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Версия на азербайджанском языке ECOWAS Nigerə mümkün müdaxilə planı hazırlayıb

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