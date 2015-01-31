Военные Чада ликвидировали 123 боевика "Боко харам"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Военные республики Чад уничтожили 123 боевиков террористической группировки "Боко харам" во время столкновения на территории Камеруна. Об этом сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse.

Исламистская группировка напала на армейские подразделения Чада в районе коммуны Фоколь. В результате атаки погибли трое военнослужащих, двенадцать были ранены.

Чад направил свои войска в соседний Камерун 17 января в связи с участившимися нападениями "Боко харам", напоминает Lenta.Ru. Власти Чада призывают африканские страны сформировать коалицию по борьбе с группировкой.