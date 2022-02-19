Военные бюджеты стран НАТО выросли на 270 млрд долларов с 2014 года

Военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на 270 млрд долларов.

Военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на 270 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы в последние годы (с момента проведения саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года) на 270 млрд долларов", - сказал он.

"Эти деньги были направлены на приобретение новых вооружений, которые необходимы для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну", - утверждал Столтенберг.