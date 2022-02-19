О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военные бюджеты стран НАТО выросли на 270 млрд долларов с 2014 года

Военные бюджеты стран НАТО выросли на 270 млрд долларов с 2014 года Военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на 270 млрд долларов.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 13:50
Военные бюджеты стран НАТО выросли на 270 млрд долларов с 2014 года

Военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на 270 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы в последние годы (с момента проведения саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года) на 270 млрд долларов", - сказал он.

"Эти деньги были направлены на приобретение новых вооружений, которые необходимы для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну", - утверждал Столтенберг.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке NATO ölkələrinin hərbi büdcəsi son səkkiz ildə 270 milyard ABŞ dolları artıb

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
13 февраля 2022 г. 22:42
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi