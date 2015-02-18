США разрешили экспорт военных беспилотников

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США объявил во вторник новые правила экспорта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), впервые разрешив экспорт военных машин такого рода и заверив, что будет придерживаться международного законодательства в области ракетных технологий, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что, в частности, будет разрешен экспорт военных беспилотников, однако "при жестком регулировании", говорится в сообщении госдепартамента.

Военные беспилотники можно будет продавать только правительствам третьих стран, причем покупатели должны будут дать США определенные "гарантии" относительно использования машин.

Кроме того, США намерены при экспорте беспилотников придерживаться международного режима контроля ракетных технологий, который жестко ограничивает продажу летательных аппаратов с дальностью полета от 300 км и полезной нагрузкой от 500 кг. Действующий режим предписывает запрещать подобные сделки за исключением "редких случаев", оправданных соображениями нераспространения и экспортного контроля.

США являются мировым лидером в производстве БПЛА и на протяжении ряда лет активно используют беспилотники при военных операциях в Сирии, Ираке, Йемене, Пакистане, Афганистане.