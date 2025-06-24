Военные базы в Ираке ночью подверглись ударам БПЛА

Военные базы на территории Ирака, на которых дислоцированы военные международной коалиции, возглавляемой США, в ночь на вторник подверглись атаке беспилотников.

Военные базы на территории Ирака, на которых дислоцированы военные международной коалиции, возглавляемой США, в ночь на вторник подверглись атаке беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил официальный представитель премьер-министра страны Сабах ан-Нуман.

"Сегодня ночью дроны-камикадзе нанесли удары по ряду иракских военных объектов и баз. Больше всего пострадали системы радиолокации на военных базах Таджи и Али. БПЛА также попытались атаковать четыре других военных объекта Ирака, однако их удалось сбить", - приводит слова ан-Нумана агентство INA.

Представитель иракского премьера подчеркнул, что человеческих потерь в результате удара беспилотников нет.