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Военные базы в Ираке ночью подверглись ударам БПЛА

Военные базы в Ираке ночью подверглись ударам БПЛА Военные базы на территории Ирака, на которых дислоцированы военные международной коалиции, возглавляемой США, в ночь на вторник подверглись атаке беспилотников.
Другие страны
24 июня 2025 г. 12:30
Военные базы в Ираке ночью подверглись ударам БПЛА

Военные базы на территории Ирака, на которых дислоцированы военные международной коалиции, возглавляемой США, в ночь на вторник подверглись атаке беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил официальный представитель премьер-министра страны Сабах ан-Нуман.

"Сегодня ночью дроны-камикадзе нанесли удары по ряду иракских военных объектов и баз. Больше всего пострадали системы радиолокации на военных базах Таджи и Али. БПЛА также попытались атаковать четыре других военных объекта Ирака, однако их удалось сбить", - приводит слова ан-Нумана агентство INA.

Представитель иракского премьера подчеркнул, что человеческих потерь в результате удара беспилотников нет.

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Версия на английском языке Military bases in Iraq hit by drone strikes overnight
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