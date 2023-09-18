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Военные Австралии и Индонезии проведут совместные военно-воздушные учения

Военные Австралии и Индонезии проведут совместные военно-воздушные учения ВВС Австралии направят шесть ударных истребителей F-35A Lightning II в Индонезию для участия в двусторонних военных учениях Elang AUSINDO.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 09:19
Военные Австралии и Индонезии проведут совместные военно-воздушные учения

ВВС Австралии направят шесть ударных истребителей F-35A Lightning II в Индонезию для участия в двусторонних военных учениях Elang AUSINDO.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает австралийское министерство обороны.

В совместных учениях, проходящих на севере индонезийского острова Сулавеси с 18 по 28 сентября, примут участие более 300 военнослужащих ВВС двух стран. "Истребители F-16 обеих армий будут задействованы для отработки выполнения боевых задач в воздухе", - указали в министерстве.

Военнослужащие "будут отрабатывать навыки воздушного боя, выполнять наступательные и оборонительные маневры, а также дозаправку в воздухе", сообщает ведомство.

Ранее Австралия и Индонезия провели учения Super Garuda Shield на востоке острова Ява. В них приняли участие подразделения танков M1A1 Abrams, пехотные взводы, а также бригады бронированных машин, грузовиков и эвакуационных автомобилей.

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Версия на английском языке Australia, Indonesia strengthen defence ties during air combat exercise

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