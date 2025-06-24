Военную помощь Киеву запишут в счет расходов НАТО на оборону

Военная помощь, предоставляемая Украине членами Североатлантического альянса, может засчитываться в их оборонные расходы, которые должны по норме достигать 5% ВВП.

Военная помощь, предоставляемая Украине членами Североатлантического альянса, может засчитываться в их оборонные расходы, которые должны по норме достигать 5% ВВП.

Как передает Report, это подтвердил в видеокомментарии, распространенном пресс-службой главы государства, президент Литвы Гитанас Науседа.

"Помощь Украине также утверждена. Необходимо обратить внимание на то, что ее следует учитывать как часть того показателя в 5% ВВП", - заявил он.

Как отметил президент, амбиции по увеличению оборонных расходов стран - членов НАТО намного значительнее, чем было раньше. "Это должно стать важнейшим результатом встречи в верхах в Гааге", - сказал Науседа.

Отметим, что в 2024 году Литва взяла на себя обязательство ежегодно выделять Киеву на нужды обороны и безопасности 0,25% национального ВВП, что составляет порядка 190 млн евро.