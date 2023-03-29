Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok

Шведским военным запретили использовать приложение TikTok на рабочих телефонах.

Шведским военным запретили использовать приложение TikTok на рабочих телефонах.

Как передает Report со ссылкой на The Local, такое решение приняли в связи с "отчетностью из открытых источников по поводу того, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиями компании-владельцы ByteDance".

"Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим иметь TikTok на нашем рабочем оборудовании", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельдт.