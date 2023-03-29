О нас

Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok

Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok Шведским военным запретили использовать приложение TikTok на рабочих телефонах.
Другие страны
29 марта 2023 г. 07:14
Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok

Шведским военным запретили использовать приложение TikTok на рабочих телефонах.

Как передает Report со ссылкой на The Local, такое решение приняли в связи с "отчетностью из открытых источников по поводу того, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиями компании-владельцы ByteDance".

"Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим иметь TikTok на нашем рабочем оборудовании", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельдт.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
23 марта 2023 г. 13:20
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
24 марта 2023 г. 01:49
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi