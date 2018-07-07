Военнослужащий США погиб в результате атаки в Афганистане

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В субботу в результате «внутренней» атаки на юге Афганистана погиб один и получили ранения двое военнослужащих США. Об инциденте сообщает Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана «Решительная поддержка», передает Report.

Состояние двух раненых военнослужащих стабильное. Им оказывается необходимая помощь, говорится в заявлении миссии.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Так называемые «внутренние» атаки, когда нападения на солдат стран НАТО и афганских правительственных сил совершают сами афганские военные либо одетые в их форму боевики, периодически происходят в Афганистане. Хотя в последние годы, как отмечает Reuters, их частота снизилась.