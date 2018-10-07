Военнослужащий из Германии погиб на учениях НАТО в Литве

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Накануне во время учений на полигоне в Пабраде погиб военнослужащий бундесвера из дислоцированного в Литве под руководством Германии сводного батальона НАТО, передает Report.

«Несчастный случай произошел при столкновении бронированного транспортного средства, которым управлял военнослужащий, с деревом»,— сообщается на сайте министерство обороны балтийской республики. Правоохранительные органы Германии проводят расследование инцидента.