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    Военнослужащий из Германии погиб на учениях НАТО в Литве

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Накануне во время учений на полигоне в Пабраде погиб военнослужащий бундесвера из дислоцированного в Литве под руководством Германии сводного батальона НАТО, передает Report.

    «Несчастный случай произошел при столкновении бронированного транспортного средства, которым управлял военнослужащий, с деревом»,— сообщается на сайте министерство обороны балтийской республики. Правоохранительные органы Германии проводят расследование инцидента.

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