Военнослужащие Таджикистана будут обучаться в Беларуси

Военнослужащие Таджикистана будут обучаться в военных учебных заведениях Беларуси.

Военнослужащие Таджикистана будут обучаться в военных учебных заведениях Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко по итогам визита в республику представителей Минобороны Таджикистана.

"С 31 июля по 4 августа состоялся визит представителей Министерства обороны Республики Таджикистан с целью ознакомления с военными учебными заведениями Республики Беларусь, - сообщил он в Twitter. - По итогам визита достигнута договоренность об обучении таджикских военнослужащих в Республике Беларусь".