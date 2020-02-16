Военнослужащие США не пострадали во время ракетного обстрела базы в Ираке

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ подтвердила информацию о ракетном обстреле в Багдаде базы, которую она использует.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил официальный представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, при обстреле никто не пострадал.

"Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты попали в иракскую базу, на которой находятся войска коалиции, в международной зоне (Багдада) 16 февраля в 03:24 утра (04:24 по бакинскому времени). Потерь нет, ведется расследование", - написал Кэггинс в воскресенье в Twitter.