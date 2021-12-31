Военнослужащие США должны сдать ПЦР-тесты при въезде в Японию

Военнослужащие США будут проходить обязательное тестирование на коронавирус при въезде в Японию в связи с возникновением очагов заражения на нескольких американских базах.

Военнослужащие США будут проходить обязательное тестирование на коронавирус при въезде в Японию в связи с возникновением очагов заражения на нескольких американских базах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство.

Тесты необходимо будет сделать в течение 24 часов после пересечения границы.

Массовая вспышка заражений была отмечена на трех американских базах на территории Японии, включая Ивакуни (префектура Ямагути) и Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. В общей сложности там было выявлено более 500 случаев заражения, в том числе штаммом "омикрон".