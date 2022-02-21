Военнослужащие Польши и США проводят учения

Военнослужащие Польши и США проводят на юго-востоке республики совместные учения.

Военнослужащие Польши и США проводят на юго-востоке республики совместные учения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

"В выходные солдаты из 18-й механизированной дивизии начали в юго-восточной Польше совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО", - написал министр.

О деталях учений пока не сообщается.

Госдеп на просьбу прокомментировать учения военных США в Польше заявил, что действия НАТО всегда оборонительны и не нацелены на провокации.

"Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот - на его предупреждение", - сказали в ведомстве.