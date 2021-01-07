Военнослужащие Национальной гвардии США направились к Конгрессу

Все 1 100 бойцов нацгвардии Вашингтона будут задействованы сегодня на фоне захвата конгресса протестующими.

Все 1 100 бойцов Нацгвардии Вашингтона будут задействованы сегодня на фоне захвата конгресса протестующими.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие, что означает выход на службу сегодня вечером около 1 100 гвардейцев, сообщил мне чиновник минобороны. Это происходит после проникновения в Капитолий протестующих, поддерживающих Трампа", - написал он в Twitter.