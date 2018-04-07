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    Военнослужащие Нацгвардии США направлены на границу с Мексикой

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Военнослужащие Национальной гвардии США выдвинулись к границам с Мексикой.

    Как передает Report со ссылкой на РТ, об этом говорится в совместном заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса и главы Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

    "Войска национальной гвардии выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности границ вдоль южно-восточной границы США", - говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен отправить от 2 тыс. до 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии на границу с Мексикой.

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