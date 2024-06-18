Военнослужащие КНДР пересекли границу с Южной Кореей второй раз за две недели

Северокорейские солдаты, работающие в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, пересекли границу с Югом.

Северокорейские солдаты, работающие в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, пересекли границу с Югом.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

По данным JCS, около 20-30 северокорейских солдат с рабочими инструментами пересекли военную демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке границы.

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские солдаты вернулись на свою сторону границы.

Отмечается, что аналогичный случай произошел 9 июня.