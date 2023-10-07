Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля

Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля.

Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, военное крыло палестинского движения ХАМАС бригада "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет.

"Мы объявляем о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Мы объявляем о первом ударе по военным позициям, аэропортам и укреплениям противника, было выпущено более пяти тысяч ракет", - заявил командующий "Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.