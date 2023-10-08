Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за объявление войны

Израиль официально объявил состояние войны. Решение приняло правительство, введя в действие так называемый параграф 40-Алеф. В прошлый раз этот параграф был введен в действие 50 лет назад - во время войны Судного дня.

Израиль официально объявил состояние войны.

Как передает Report , об этом сообщает государственная радиостанция Кан.

Решение приняло правительство, введя в действие так называемый параграф 40-Алеф. В прошлый раз этот параграф был введен в действие 50 лет назад - во время войны Судного дня.

Таким образом, армия получила полную свободу действий.

Данный пункт предусматривает, что "государство не будет начинать войну и не будет предпринимать значительные военные действия, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне, кроме как в случае соответствующего решения правительства".