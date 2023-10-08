О нас

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за объявление войны

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за объявление войны Израиль официально объявил состояние войны. Решение приняло правительство, введя в действие так называемый параграф 40-Алеф. В прошлый раз этот параграф был введен в действие 50 лет назад - во время войны Судного дня.
Другие страны
8 октября 2023 г. 16:11
Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за объявление войны

Израиль официально объявил состояние войны.

Как передает Report, об этом сообщает государственная радиостанция Кан.

Решение приняло правительство, введя в действие так называемый параграф 40-Алеф. В прошлый раз этот параграф был введен в действие 50 лет назад - во время войны Судного дня.

Таким образом, армия получила полную свободу действий.

Данный пункт предусматривает, что "государство не будет начинать войну и не будет предпринимать значительные военные действия, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне, кроме как в случае соответствующего решения правительства".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail müharibə vəziyyəti elan edib

Другие новости из категории

Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 400
Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 400
8 октября 2023 г. 15:42
Полицейский в Египте открыл огонь по туристам из Израиля, есть погибшие
Полицейский в Египте открыл огонь по туристам из Израиля, есть погибшие
8 октября 2023 г. 13:43
Власти Израиля эвакуируют жителей приграничных районов с Газой
Власти Израиля эвакуируют жителей приграничных районов с Газой
8 октября 2023 г. 12:48
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС
8 октября 2023 г. 12:04
Армия Израиля нанесла удар по зданию, принадлежащему главе разведки ХАМАС
Армия Израиля нанесла удар по зданию, принадлежащему главе разведки ХАМАС
8 октября 2023 г. 11:28
США поддержали призывы Турции на фоне палестино-израильского обострения
США поддержали призывы Турции на фоне палестино-израильского обострения
8 октября 2023 г. 11:17
СМИ: Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2 000, пострадали свыше 9 тыс. человек
СМИ: Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2 000, пострадали свыше 9 тыс. человек
8 октября 2023 г. 10:51
При сходе лавины в горах Тибета погибли альпинисты из США и Непала
При сходе лавины в горах Тибета погибли альпинисты из США и Непала
8 октября 2023 г. 10:29
В Сенате США намерены внести законопроект о помощи Израилю
В Сенате США намерены внести законопроект о помощи Израилю
8 октября 2023 г. 09:08
В Баварии и Гессене пройдут выборы в региональные парламенты
В Баварии и Гессене пройдут выборы в региональные парламенты
8 октября 2023 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi