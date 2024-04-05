Военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 пройдут 8-21 апреля в Румынии

Румынские ВМС проведут 8-21 апреля многонациональные учения Sea Shield 24, в которых, кроме Румынии, примут участие 12 стран - участниц НАТО и партнеров (Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турц

Румынские ВМС проведут 8-21 апреля многонациональные учения Sea Shield 24, в которых, кроме Румынии, примут участие 12 стран - участниц НАТО и партнеров (Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция).

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба румынского Минобороны.

"Более 2,2 тыс. военных и 135 единиц боевой техники (27 морских и речных кораблей, 17 самолетов и 91 машин и плавсредств) будут готовиться в Черном море, в прибрежной зоне, на Дунае и в его дельте к выполнению задач по борьбе с незаконными действиями на море и реке, морскому и речному контролю, поискам и спасению на море, оказанию помощи терпящим бедствие судам и обеспечения безопасности на уровне критической инфраструктуры", - указывается в сообщении.

"Sea Shield 24 - самые комплексные учения под руководством румынских ВМС в этом году, они содействуют продвижению инициатив и интересов Румынии в региональном и международном плане, а также повышению уровня взаимодействия между силами стран-участниц", - подчеркнула пресс-служба военного ведомства.

Многонациональные учения Sea Shield впервые были проведены в 2015 году, сценарий маневров непрерывно обновляется, чтобы быстро и эффективно ответить на весь спектр угроз в отношении региональной безопасности и стабильности, отмечается в сообщении.