МИД России: Военный конфликт с НАТО приведет к катастрофе для всего человечества

Россия надеется, что военного конфликта с НАТО не будет, это было бы катастрофой для всего человечества.

Как передает Report, об этом в интервью РИА "Новости" заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе", - сказал А.Грушко.

По его словам, в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. "Их необходимо избежать", - добавил российский дипломат.