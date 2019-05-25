Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию альянса

Обновленная стратегия НАТО прошла одобрение военного комитета, основного военного органа альянса, и направлена на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности, а также на определение путей эффективного сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в информационных материалах организации.

Военная стратегия является также закрытым документом, поручение о внесении в него изменений было сформировано в 2017 году. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что "на этой неделе военные эксперты приняли новую военную стратегию для альянса".

Согласно информации альянса, документ был также утвержден начальниками штабов стран-участниц, он направлен на "адаптацию Североатлантического альянса ко все более сложным вызовам безопасности, с которыми сталкивается НАТО". Военная стратегия направлена на определение параметров "эффективного сдерживания и обороны", процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения "согласованности общих усилий". Конкретные направления документа не раскрываются. Предыдущая стратегическая концепция НАТО была одобрена в 2010 году и определяет "основные задачи в области безопасности".