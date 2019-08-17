​Военные Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали соглашение о переходном периоде в стране.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, церемония подписания состоялась в столице Судана — Хартуме.

На церемонии присутствовали региональные и международные официальные лица, среди них были премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Судана Сальва Кир.

Отмечается, что согласно подписанному документу в Судане «будет создан совместный военный и гражданский совет, который будет руководить чуть более трёх лет».