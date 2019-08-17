Военные Совет и оппозиция Судана подписали конституционную декларацию

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Переходный Военный совет Судана и ключевая оппозиционная сила страны альянс "За свободу и перемены" подписали в Хартуме конституционную декларацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония проходит в суданской столице.

Документ, согласованный и парафированный сторонами 3 августа, определяет основные принципы переходного периода в стране и является основной законодательной базой для постепенной передачи власти от военных гражданским силам. В частности, в документе прописаны основные органы власти и принципы взаимодействия между ними. Подписи под документами поставили замглавы Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало и Ахмед Рабиа - от оппозиционного альянса. Свидетелями подписания документов стали представители ряда арабских и африканских государств, в том числе Эфиопии, которая выступила основным посредником на переговорах между сторонами, а также Египта, Саудовской Аравии, Африканского и Европейского союзов.

Одновременно с конституционной декларацией также подписан окончательный проект политического Соглашения о переходном периоде, в котором детально зафиксированы основные положения политического устройства страны.

Эти документы также определяют роль службы разведки и Сил быстрой поддержки, наиболее влиятельного военизированного формирования, находящегося в подчинении Дагало, во время переходного периода, что являлось основным предметом разногласий между военными и оппозицией. По декларации, служба разведки будет подчиняться правительству и Суверенному совету, а Силы быстрого реагирования будет контролировать главное командование вооруженных сил.

Управляющий страной Суверенный совет, о создании которого стороны договорились в начале июля, будет состоять из 11 гражданских и военных представителей. В его состав войдут пять человек, избранных военным советом, а также пять гражданских, которых выберет альянс "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна быть одобрена обеими сторонами. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен.