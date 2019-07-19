Военные Ирана задержали британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

Как передаёт Report, oб этом в пятницу сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

Из него следует, что танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил". В заявлении иранских военных отмечается, что "танкер сопровожден до берега", где будут проведены необходимые проверки.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA проведет экстренное заседание, посвященное задержанию нефтяного танкера.