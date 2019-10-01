​Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу

Военные и полиция на фоне политического кризиса, разразившегося в Перу, выразили поддержку действующему президенту страны Мартину Вискарре. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает администрация главы государства.

"Глава объединённого командования Военно-морских сил, командующие армией, воздушными силами, национальной полицией Перу подтвердили свою полную поддержку конституционному порядку и президенту Мартину Вискарре как главнокомандующему Вооруженных сил и национальной полиции Перу", - сообщается в Twitter администрация.

Накануне Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.

Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос.

Парламентские выборы в Перу назначены на 26 января 2020 года.