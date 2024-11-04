Военная помощь Украине от Запада превысила €100 млрд

Совокупная военная помощь от США и европейских государств Украине уже превысила 100 млрд евро.

Совокупная военная помощь от США и европейских государств Украине уже превысила 100 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве с немецкой коллегой Анналеной Бербок, трансляция которой велась на странице украинского МИД в соцсети.

"По состоянию на 31 августа 2024 года США выделили Украине военной помощи на 56,8 млрд евро. В то же время общая военная помощь Украине со стороны европейских государств составила 54,6 млрд евро", - сказал он.